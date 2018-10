Giro d’Italia, sopralluogo Sul futuro il dubbio paratie Con il cantiere che aprirà nel 2019, a rischio l’arrivo delle corse sul lungo lago. Anche se il Lombardia arrivò anche con i lavori

Oggi gli uomini di Rcs dovrebbero essere sul nostro territorio per un sopralluogo sul percorso di gara, per valutare eventuali cambiamenti rispetto al finale del Lombardia. Minimi: gli organizzatori puntano molto sul fascino della classica, per riproporla in salsa giro, così come il Tour ha riproposto in passato una tappa sulla falsariga della Roubaix. In discussione il Muro di Sormano, che probabilmente non verrà riproposto. Da valutare l’agibilità della Valfresca.

Allo studio del Comune di Como una serie di eventi che vedranno anche la partnership di Sartoria Ciclistica, locale ormai cult del pedale in zona duomo. Intanto sullo sfondo resta il dubbio su cosa succederà delle grandi corse a Como quando partiranno i lavori delle paratie, a metà 2019. C’è chi ha detto che quest era l’ultima chance per avere il Giro, perché poi con il cantiere sarà impossibile. Una minaccia anche per il Giro di Lombardia? Certo la classica autunnale in passato è arrivata a Como anche in pieno cantiere. Saltato nelle riprese tv grazie a chirurgici registi...

