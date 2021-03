(Foto by Edoardo Ceriani)

la vittoria della Libertas Cantù a Santa Croce (Foto by Edoardo Ceriani)

Grande Libertas in Toscana Vince la prima dei playoff Sulle sei gare disputate in precedenza, mai la Pool Libertas aveva battuto Santa Croce

Sulle sei gare disputate in precedenza, mai la Pool Libertas aveva battuto Santa Croce.

La prima assoluta, però, è arrivata al momento giusto, con Cantù capace di sbancare ieri pomeriggio il palazzetto di Santa Croce sull’Arno 3-1 e aprire come meglio non si sarebbe potuto fare gli ottavi di finale dei playoff per la SuperLega.

Il primo set è tutto di marca canturina. La squadra ospite, evidentemente caricata a molla in settimana dall’allenatore Matteo Battocchio, spinge fin dall’inizio, obbligando i padroni di casa a rincorrere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA