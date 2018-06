I Campionati italiani a Varese

Con la pattuglia made in Como Sabato e domenica riflettori puntati anche sulla comitiva delle Canottieri provinciali

Al via nel fine settimana i campionati italiani Senior, Pesi Leggeri, Junior e Pararowing alla Schiranna sul lago di Varese.

I numeri parlano di ben 944 atleti, su un totale di 436 equipaggi. Le società in gara saranno 102 e non mancheranno ovviamente anche le comasche. In testa per equipaggi la Lario, che ne schiera 35, mentre 15 sono quelli della Moltrasio.

Le luci dei riflettori saranno naturalmente puntate sugli azzurri del Gruppo Olimpico, che si apprestano ad affrontare il primo vero banco di prova stagionale, la prova di Coppa del Mondo di Linz dal 22 al 24 giugno.

Il programma prevede sabato mattina le batterie e al pomeriggio i recuperi. Domenica le semifinali e le finali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA