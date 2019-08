I due Lorenzo sono magnifici È festa per Energy e Canturino Entrambe a segno le squadre lariane di categoria: Galimberti si impone nello Spezzino, Pollicini vince nel Cuneese.

Nella domenica del pedale juniores, vanno a segno entrambe le squadre comasche. Lorenzo Galimberti porta in alto il nome dell’Energy Team di Albese vincendo nello Spezzino, mentre Lorenzo Pollicini fa gioire il Cc Canturino ottenendo il successo nel Cuneese.

Galimberti si è aggiudicato con uno splendido assolo il Memorial Antonio Colò andato in scena a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia e subito dopo è stato convocato dalla rappresentativa della Lombardia per la corsa a tappe in Belgio, Aubel-Thimster-Stavelot dal 9 all’11 agosto.

Anche Lorenzo Pollicini è giunto da solo al traguardo del 4° Memorial Volpe-Mattio, a Costigliole Saluzzo. Per il sodalizio del presidente Paolo Frigerio si tratta del terzo successo nelle ultime tre domeniche.

