Il Como blinda la difesa

Dallo Spezia arriva Vignali Grande colpo con il centrocampista che ha esperienza di serie A

Como, è fatta per un terzino destro. Che risponde al nome di Luca Vignali, difensore che arriva in prestito dallo Spezia: l’operazione è definita, oggi la società lo annuncerà ufficialmente. È l’operazione che dovrebbe chiudere il mercato in entrata del Como: un esterno difensivo destro era uno degli obiettivi – centrati -, mentre non è previsto l’arrivo di altri giocatori.

La società però si tiene l’ultimo giorno di mercato, che chiude stasera – riaprirà il 3 gennaio – per eventuali opportunità. Ieri è circolata con insistenza la voce che il Como fosse vicinissimo al centrocampista Gaston Brugman del Parma. Ma il Como ha smentito ogni tipo di trattativa.

Confermato invece l’arrivo di Vignali, esterno destro difensivo, che può anche essere impiegato in posizione più avanzata, ed reduce da una stagione in serie A con lo Spezia, dove ha collezionato 18 presenze.

Un giocatore che ha legato praticamente tutta la sua carriera alla città ligure. Venticinque anni, spezzino, è cresciuto nello Spezia, con cui ha esordito in B nel 2016/17. Un altro anno a La Spezia, prima dell’unica parentesi fuori città, alla Reggiana in C nel gennaio del 2018. Tornato in Liguria, ha disputato altri due campionati di B, conquistando la serie A, dove ha esordito la scorsa stagione contro l’Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA