Il Gran Premio delle neopromosse Como ok, Reggiana e Picerno meglio Il Lecco è riuscito a vincere una sola gara, in casa con la Pro Vercelli. Ma ha preso sei gol, tre alla volta, nelle due sconfitte in trasferta

C’è un campionato nel campionato, quello delle squadre neopromosse dalla serie D. Nel girone A ci sono quattro squadre che arrivano dal gradino sotto: e indubbiamente ottimo è stato l’inizio di stagione del Como. Due vittorie e un pareggio sfiorato contro la più forte. L’unica tra le altre neopromosse a tenere sinora il passo del Como è stata la Pianese: anche la squadra toscana ha sei punti, due vittorie e una sconfitta. Decisamente più problematico sinora l’avvio delle altre due compagne di risalita dalla D: il Lecco è riuscito a vincere una sola gara, in casa con la Pro Vercelli. Ma ha preso sei gol, tre alla volta, nelle due sconfitte in trasferta, ad Arezzo e a Novara. Peggiore la situazione della Pergolettese: un solo punto.

Nel gruppo B sta facendo molto bene la Reggiana, che ha sette punti con due vittorie e un pareggio, ma stanno faticando le altre neopromosse: tre punti sinora per Cesena e Arzignano, un solo punto per il Modena, che ha già perso due gare su tre.

Nel girone C chi arriva da sotto ha ambizioni alte, come il Bari. Ma i pugliesi, come del resto l’Avellino, sono già incappati nella loro prima sconfitta. Sono tutti e due a sei punti, come il Como. Sorprende invece il Picerno, che non ha ancora perso, ed è a quota sette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA