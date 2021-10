(Foto by Cusa)

La Tecnoteam è già in palla

Bel successo nell’ultimo test Sfida tra formazioni di A2 contro Pinerolo al PalaFrancescucci

Un finale al quinto set, come si addice alle gare vere, quelle in cui ci si mette tutto. Tra Tecnoteam e ed Eurospin Ford Sara, ieri pomeriggio al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, s’è visto qualcosa in più di un allenamento congiunto.

Sarà stata la voglia di non sfigurare della matricola Albese Volley Como, sarà stata la verve agonistica di Pinerolo, ma l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato di serie A2 è stata un vero e proprio antipasto di quello che sarà il torneo ufficiale che per la squadra di Albese con Cassano scatterà domenica prossima a Soverato, in Calabria.

La squadra di casa parte con Cialfi al palleggio, Gallizioli e Veneriano centrali, Zanotto e Pinto in banda, Oikonomidou opposto e De Nardi libero; dall’altra parte della rete, Pinerolo, ossia una delle formazioni più forti del girone B.

Dopo un primo set all’insegna delle ospiti e finito 25-14 a favore delle avversarie piemontesi, la Tecnoteam ha trovato l’1-1 con un recupero nel finale del secondo set, chiuso sul 25-23; nella terza frazione, il finale è a numeri inversi rispetto a quello che l’ha preceduto; 23-25 e si va alla quarta parte dell’ultimo match prima dell’esordio ufficiale.

Il quarto set è di marca comasca, con Albese Volley Como che, sotto l’attenta regia di Cialfi, spinge a fondo, trovando il pareggio sul 25-20. Ancorché sia un test amichevole, senza alcuna posta in palio, i due tecnici decidono a quel punto di proseguire anche con il quinto set.

Al tie-break, la Tecnoteam trova la forza per spingere fino in fondo, ribaltando il pronostico della vigilia: il set termina sul 15-11 e la foto ricordo delle giocatrici albesine è con il sorriso di chi sa che anche le amichevoli, a volte, hanno un significato da non sottovalutare.

