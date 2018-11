L’arbitro Orsato a Como Una lezione sul campo Ospite alla sezione Aia di Como, prima a Guanzate con i fischietti poi alla via sede di via Badone

Un ospite d’eccezione sarà in visita quest’oggi alla sezione Aia4 di Como: si tratta di Daniele Orsato, arbitro internazionale della seziona arbitri di Schio. Due i momenti nei quali l’arbitro Orsato interverrà. Prima, nel tardo pomeriggio, il noto direttore di gara veneto guiderà un allenamento al centro sportivo di Guanzate: una seduta tecnica che sarà una e vera propria lezione sul campo, alla quale potranno partecipare tutti i giovani arbitri tesserati per la sezione lariana. Poi, in serata alle 20.45, Orsato interverrà nella riunione appositamente organizzata nella sede dell’Aia cittadina (in via Badone, 2) dove a fare gli onori di casa sarà il presidente della stessa sezione Matteo Garganigo. La giornata con Orsato precede di una decina di giorni un altro appuntamento importante per gli arbitri comaschi: quello dei festeggiamenti per il 90° anniversario di fondazione della sezione Aia di Como, che sarà celebrato con una cena di gala al Castello di Casiglio mercoledì prossimo 21 novembre.n



