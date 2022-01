(Foto by lariosport lariosport)

L’Australian Open Arnaboldi con Daniel Sorteggio non troppo fortunato per il tennista canturino, numero 251 al mondo che cerca un posto nel tabellone principale

Sarà il giapponese Taro Daniel l’avversario di Andrea Arnaboldi nel primo turno di qualificazione agli Australian Open. Sorteggio non troppo fortunato per il tennista canturino, numero 251 al mondo, che cerca un posto nel tabellone principale dello Slam in partenza a Melbourne.

Daniel è un giocatore di primo piano, numero 125 delle classifiche mondiali, entrato tra i primi 100 nel 2018 con un best ranking che l’ha portato fino alla 64ª posizione. La partita si disputerà questa notte.

Parte così - sulla carta in salita - l’ennesima avventura australiana del tennista canturino, numero 1 del tennis comasco. Arnaboldi si è guadagnato questa chance grazie ai risultati ottenuti negli ultimi mesi nei Challenger in Italia e in Europa, ma è stata decisiva la finale (persa) contro il russo Pavel Kotov sul veloce del “Città di Forlì” prima di Natale.

Oltre ad Arnaboldi, ci sono altro dieci italiani al via delle qualificazioni: Federico Gaio affronta il tedesco Tobias Kamke, Salvatore Caruso trova lo sloveno Blaz Rola, Gian Marco Moroni se la vedrà con l’indiano Ramkumar Ramanathan. Sorteggio non semplice anche per Thomas Fabbiano contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild mentre Andrea Pellegrino si confronta con il francese Constant Lestienne.

