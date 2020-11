L’obiettivo di Molteni è la Coppa del Mondo Il cabiatese ha un appuntamento importante. «Il 14 e 15 dicembre le due libere di Coppa Europa possono essere il lasciapassare per la chiamata».

Sul calendario Nicolò Molteni ha messo il circoletto rosso su due date: il 14 e 15 dicembre. Il cabiatese (22 anni), in quei due giorni, affronterà due libere sulla pista “amica” di Santa Caterina, per la Coppa Europa che potrebbero lanciarlo verso il debutto in Coppa del mondo. I “numeri” ci sono, essendo tra i primi 150 nella ranking list mondiale (108° in supergigante e 115 in libera), ma il portacolori dell’Esercito deve mettersi in luce sulla “Deborah Compagnoni”. La pista di “casa”.

«La conosco molto bene per averci sciato sin dai primi anni di attività - spiega Molteni -. Posso e devo fare bene:per la Coppa Europa ma anche per provare ad essere chiamato a Bormio per la Coppa del Mondo». A 22 anni il cabiatese si sente pronto per completare il sogno iniziato da bambino quando ha messo per la prima volta gli sci ai piedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA