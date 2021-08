Mercato del Como Si riavvicina Kabashi Almeno altri quattro arrivi. Nella tabella di marcia del Como ormai gli obiettivi sono quantificabili in due attaccanti, un centrocampista, e un esterno destro

Almeno altri quattro arrivi. Nella tabella di marcia del Como ormai gli obiettivi sono quantificabili in due attaccanti, un centrocampista, e un esterno destro. I nomi, per l’attacco, sono già anche noti e confermati, il che non significa comunque che arrivino di certo: Cedric Gondo e Alberto Cerri. Il primo, ivoriano di 25 anni – ventisette presenze e cinque gol l’anno scorso in B con la Salernitana – è in mezzo alla questione relativa ai rapporti tra la squadra campana e la Lazio, che è la società proprietaria del suo cartellino.

Il giocatore avrebbe già accettato la destinazione comasca, si è letto anche di una super offerta da parte proprio del Como, ma ci sono ancora aspetti da superare, legati proprio alla situazione particolare tra le altre due società.

Il caso di Cerri sembra invece diverso, ci sono gli accordi tra i club – il Como e il Cagliari – ma il giocatore preferirebbe valutare meglio le situazioni possibili per lui prima di prendere la decisione se scendere o meno di categoria.

Per quanto riguarda il centrocampista, il primo nome – peraltro anche l’unico uscito sinora dalle voci di mercato – continua a restare quello di Elvis Kabashi.

