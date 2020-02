Molteni, buon rientro Podio Ghisalberti Il cabiatese (22 anni) tornava sugli sci dopo la sosta per un piccolo problema fisico che lo ha afflitto nelle scorse settimane

Un buon rientro per Nicolò Molteni, 19° nel supergigante di Sella Nevea, valido per la Coppa Europa. L’argento di Ilaria Ghisalberti nel gigante Fis di Artesina valevole per il Gran Premio Italia giovani. E’ stata una “buona” giornata per lo sci alpino comasco. Iniziamo dalla Coppa Europa che per Nicolò Molteni è ricominciata da Sella Nevea.

Il cabiatese (22 anni) tornava sugli sci dopo la sosta per un piccolo problema fisico che lo ha afflitto nelle scorse settimane.

Dopo una settimana di intensi allenamenti, sulla pista dove si è gareggiato ieri, il portacolori dell’Esercito si è presentato al cancelletto di partenza nella località del Friuli Venezia Giulia. In calendario un supergigante con diverse grandi firme in lizza. Molteni ha avuto il pettorale numero 22 e alla fine ha fatto registrare il tempo di 1’10”43 che gli hanno consegnato il 19° posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA