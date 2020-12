sci nicolò molteni in azione (Foto by lariosport lariosport)

Molteni e Bertani in Coppa Europa Il cabiatese domani e martedì in Austria, a Altenmark; la milanese dello Ski racing camp Lenno, è al cancelletto oggi e domani ad Andalo per due giganti

Coppa Europa per Nicolò Molteni e Luisa Bertani. Il cabiatese domani e martedì affronta due supergiganti in Austria, a Altenmark; la milanese dello Ski racing camp Lenno, è al cancelletto oggi e domani ad Andalo per due giganti. E’ attesa al riscatto Luisa Bertani. Dopo le brutte prove in Coppa del Mondo e i due giganti in chiaro scuro di Coppa Europa ad Hippach, la portacolori dello Ski racing camp Lenno, punta a fare bene oggi e domani sulle nevi di Andalo.

L’occasione è importante per l’allieva di coach Corrado Castoldi, che giusto un anno fa, nella località trentina, aveva iniziato ad ingranare, entrando nella top ten in Coppa Europa. Più che temere la concorrenza, Bertani deve ritornare a sciare come sa fare, sfruttando alla perfezione il notevole carico di lavoro e di preparazione, estivo ed autunnale. Di riscatto parla anche Nicolò Molteni. Il cabiatese si è espresso al di sotto delle sue possibilità nelle prime uscite di Coppa Europa.

