Rally di Valle Intelvi Dedicato a Manzoni

E’ partito il conto alla rovescia del Rally Valle d’Intelvi, che torna sabato 21 e domenica 22 maggio, dopo diciassette anni da quando il compianto Enrico Manzoni aveva organizzato l’ultima edizione nel 2005. L’evento, dedicato non solo agli appassionati di motori, ma a tutta la valle, è stato presentato ufficialmente nei dettagli ieri alla Taverna Due Castagni di Blessagno, dagli organizzatori della rinata Valle Intelvi Corse e dalla Asd Rally dei Laghi, presenti tra le autorità ed i sindaci della zona, il presidente dell’Automobile Club di Como, Enrico Gelpi e il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi.

In particolare Alessandro Fermi ha fatto un commosso ricordo di Enrico Manzoni, rilevando l’importanza del ritorno del rally per il territorio. A rievocare le glorie del “Valle d’Intelvi” e sottolineare l’importanza della ripartenza con la 14ma edizione, Enrico Gelpi presente con il fratello Carlo, vincitori assieme delle edizioni del 1986 e del 1990. Entusiasmo corale dei sindaci, con non poco rammarico di quelli nel cui territorio non passa il rally e che vogliono che ciò avvenga già dall’anno prossimo. Si è parlato addirittura di riportare in valle lo slalom, altro cavallo di battaglia di Enrico Manzoni.

A chiudere gli interventi Daniela, la figlia di Manzoni e Giuseppe Prada. A presentare l’evento il presidente della Valle Intelvi Corse, Filippo Prestinari e il giornalista Massimo Moscardi. Il Rally della Valle Intelvi, in virtù della sua storia e delle caratteristiche tecniche delle prove speciali (tre: Bolla, Caslé e Tellero) ritorna con la valenza nazionale, aperto alla vetture moderne e storiche. Si parte venerdì 20 maggio, con le ricognizioni del percorso e le verifiche sportive. Sabato 21 le verifiche tecniche dalle 7 alle 13 in zona Fonte Paraviso di Lanzo Intelvi e dalle 10.30 alle 14 lo shakedown di 2.200 chilometri all’Alpe Grande. Alle 16.01 il via della prima vettura dal palco di partenza in piazza Nuova a San Fedele Intelvi per la prova speciale Bolla 1 alle 16.21 e Bolla 2 alle 20.22.