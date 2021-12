Due settimane di riposo in più per i campionati regionali

Neve e Covid, troppi recuperi

I campionati slittano in avanti Il Comitato regionale Figc ha deciso di riprendere il 30 gennaio. Ora si adegueranno quelli locali

Slittamento di due settimane dell’inizio del girone di ritorno, nei campionati di calcio dilettanti. È questa la decisione del Comitato Regionale Lombardia, presa dopo i tanti rinvii degli ultimi giorni che costringerebbero le varie società a un lunghissimo iter di recuperi in poche giornate.

Il girone di ritorno di tutta l’attività regionale, sia del calcio dilettanti che giovanile, avrebbe dovuto prendere il via già domenica 9 gennaio, invece, il termine fissato dal Crl per la ripresa dei campionati sarà quello di domenica 30 gennaio: la decisione servirà soprattutto alle squadre che devono effettuare uno o più recuperi per mettersi in regola con le partite disputate.

A ruota, anche tutte le delegazioni provinciali, compresa quella di Como, dovranno adattarsi

L’auspicio del Crl è quello di riportare tutto in pari entro il 30 gennaio, per poter poi ripartire in maniera regolare con la seconda parte della stagione, con l’auspicio che la pandemia possa tornare a dare un po’ di tregua al movimento.

