Novati, quasi un ritorno a casa

Ciao Cagliari, rieccola al Sanga L’ala centro di Como continuerà a rimanere in serie A2

Dopo due anni trascorsi sulle isole, uno in Sicilia e uno in Sardegna, Paola Novati si riavvicina a casa e nella prossima stagione giocherà nuovamente al Sanga Milano sempre nella serie A2 di basket. Ala centro del 1998 di Como e di scuola Comense, Novati chiude così una parentesi vissuta nel girone Sud con alterne fortune in due campionati giocati a metà.

A Palermo la sua prima esperienza lontano da Muggiò s’interrompe infatti già a fine ottobre 2018 per la rottura del crociato. Torna però in campo a tempo di record, dopo soli cinque mesi a mezzo a metà aprile 2019, e festeggia la prima storica promozione in A1 delle siciliane. Il suo esordio nel massimo campionato sfuma, e si trasferisce al Cus Cagliari (6 punti di media) dove resta quest’anno fino allo stop per coronavirus.

È stata particolarmente legata alla Comense, dove ha giocato dalla prima elementare fino a 13 anni; era in campo nelle finali nazionali Under 15 del 2012 mentre la società scompariva. Novati è poi cresciuta a Biassono esordendo in A2 e vincendo due bronzi Under 15 e Under 17.

Prosegue per un anno a Costa Masnaga in A2, giocando anche nel Basket Como in B, e per due anni al Sanga in A2 prima appunto del biennio isolano. Conta 139 presenze in A2. Ha raggiunto l’apice della carriera giovanile con la maglia della Nazionale all’Europeo del 2016 in Ungheria, oltre ad alcuni raduni con l’Under 20.

