Novità per Molinaro

Corre sugli Extreme E La serie riservata ai Suv elettrici da corsa con l’Odissey del team inglese Xite Energy Racing

Tamara Molinaro farà in questo fine settimana il suo esordio nella Extreme E, la serie riservata ai Suv elettrici da corsa con l’Odissey del team inglese Xite Energy Racing, affiancando il britannico Oliver Bennett nel Desert X-Prix che fa base a Neom in Arabia Saudita ed apre una stagione composta di cinque prove, delle quali anche una in Sardegna il prossimo maggio. Gli equipaggi in gara sono tutti formati da un uomo ed una donna e fra i piloti al via c’è anche Nasser Al-Attiyah, vincitore della Dakar 2022. La 24 enne driver comasca, campionessa europea Rally femminile nel 2017, era stata scelta la scorsa estate come pilota di riserva della serie, e sostituisce Klara Andersson (Covid). «È difficile essere in gara per questa motivazione – assicura - e in queste circostanze. Non vedo l’ora di lavorare con Xite Energy Racing e darò tutto per non far rimpiangere Klara».

