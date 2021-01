(Foto by Alberto Gaffuri)

Nuova Energy Team Per ora undici corridori Da alcuni giorni, la società del presidente Rocco Pisano li sta presentando, uno alla volta, sulla sua pagina Facebook

Quattro nuovi e sette della vecchia guardia. Sono undici, al momento, i corridori che vestiranno la maglia dell’Energy Team di Albese con Cassano nella stagione 2021 di ciclismo giovanile nella categoria Juniores.

Da alcuni giorni, la società del presidente Rocco Pisano li sta presentando, uno alla volta, sulla sua pagina Facebook, una modalità sempre più in voga in attesa che l’on-line torni a dare spazio agli incontri in presenza.

C’è chi, tra le novità, punta già a cogliere qualche successo; qualcun altro, invece, si limita a sperare che il calendario delle corse, diversamente dal 2020, possa svolgersi in tutto per tutto senza troppi intoppi.

Nel mezzo, la voglia di sperimentarsi con una categoria, quella degli Juniores appunto, vista a ragione come una sorta di trampolino di lancio verso il ciclismo che conta davvero.

Classe 2003, Lorenzo Rimmaudo è tra le quattro new entry di Pisano: «Per questa stagione ciclistica spero di portare in alto i colori della squadra e portare a casa qualche vittoria», dice di sé sognandosi un giorno al Giro delle Fiandre.

Andrea Marton, che il ciclismo lo frequenta dagli Esordienti (è del 2004), per il 2021 non ha chissà quali obiettivi personali: «Per questa stagione ciclistica mi auguro di imparare il più possibile e fare bene» annuncia pensando a quel Lombardia che vorrebbe un giorno poter essere suo.

La Liegi-Bastogne-Liegi è invece il sogno nel cassetto di Matteo Casetta, che in sella ci sale da quando era un G4 e che, a 17 anni appena compiuti, più di ogni altra cosa pensa quantomeno a riprendere a correre davvero: «Spero si possa correre», commenta conscio delle difficoltà che il mondo del pedale sta affrontando a causa del Covid.

Lorenzo Cardani, dal canto suo, i 17 anni li compirà proprio all’inizio di gennaio, corre da quando era un G2 e vorrebbe, prima o poi, affrontare la Milano-San Remo: «Per questa stagione ciclistica spero di essere utile per la squadra e magari togliermi anche qualche soddisfazione personale», afferma guardando all’anno che verrà con la maglia dell’Energy Team.

