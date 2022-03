Operazione Coppa Italia

Cantù conta i giocatori La speranza è di riuscire a portare l’intera rosa in Abruzzo, ma i numeri non aiutano

In attesa di conoscere l’esito del nuovo giro di tamponi, inizia oggi la settimana che porta alle Final Eight di Coppa Italia di A2. La speranza è di riuscire a portare l’intera rosa in Abruzzo, ma i numeri non aiutano: l’ultima “fotografia” dice che nella S.Bernardo ci sono sette giocatori e un membro dello staff tecnico positivi. Inoltre, ci sarebbero anche un paio di giocatori negativi, ma che presentano delle sintomatologie tipiche da Covid. Recuperare almeno i primi sei per poterli riportare in campo è l’obiettivo prioritario.

Cantù è attesa alla prima sfida delle Final Eight venerdì alle a Chieti, contro la Scaligera Verona. Sarà l’ultima sfida della giornata (tutti i quarti si svolgeranno al PalaLeombroni di Chieti, prima di traslocare a Roseto degli Abruzzi), che chiuderà un programma che vedrà sfidarsi – incrociandosi – le prime quattro squadre del girone Verde e le prime quattro del Rosso, come recitava la classifica al termine del girone di andata: Scafati (1ª Rosso)-Jb Monferrato (4ª Verde) alle 13, Udine (1ª Verde)-Chiusi (4ª Rosso) alle 15.30, Ravenna (2ª Rosso)-Pistoia (3ª Verde) alle 18, chiude Cantù (2ª Verde)-Verona (3ª Rosso).

La vincente di Cantù-Verona affronterà sabato in semifinale la vincente di Scafati-Jb Casale alle 18. Finale in programma domenica alle 19 al PalaMaggetti di Roseto, biglietti e abbonamenti sono in vendita on line sul portale TicketMaster.

