De Nardi lascia la Tecnoteam. «Un grande in bocca al lupo»

Giulia De Nardi non sarà più una giocatrice della Tecnoteam. Ad annunciarlo è stata la stessa società pallavolistica femminile che, dopo aver ingaggiato Elena Rolando, ha salutato il libero della prima, storica stagione in serie A2 di volley.

De Nardi, classe 1994, nell’ultimo campionato ha giocato 87 set in 22 partite, lasciando alla sua seconda, Beatrice Ghezzi, soltanto pochissimo spazio in campo. Per lei, che alle spalle ha una discreta esperienza in categoria (in A2 ha giocato all’Itas Città Fiera Martignacco e all’Lpm Bam Mondovì, mentre tra queste due esperienze ha strizzato l’occhio all’A1 al Bisonte di Firenze), il prossimo approdo sarà il porto di Talmassons, società che nel corso dell’ultima regular season ha chiuso in seconda piazza proprio il girone B, quello dell’Albese Volley Como.