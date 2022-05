La ClericiAuto dà spettacolo Segnale per tutte le avversarie

La ClericiAuto, di fermarsi, non ne ha proprio voglia. Al Pala Acquaviva di Teramo, infatti, squadra di coach Gilles Reali ha incassato una vittoria importante in prospettiva palayoff, vincendo 0-3 sul campo della Lg Umbyracing Futura e, in questo modo, dando un chiaro segnale della volontà di non arrestare il sogno sul più bello.

Dopo aver battuto la Reale Mutua Fenera Cheri nella Fase 1 dei playoff validi per la serie B1, la Pallavolo Cabiate ha messo in cassaforte un risultato, il successo di sabato sera in Abruzzo, che ha il sapore di un’altra mezza impresa, con il lungo viaggio in bus e i due passi in riva al mare prima del match a raccontare una vigilia pesante, ma al contempo serena.