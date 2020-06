Pancotto diventa chef Ai fornelli per un giorno Protagonista di una iniziativa dello sponsor San Bernardo. Sul giornale di oggi una sua intervista enogastronomica

Coach Cesare Pancotto alla prova fornelli. Non è uno scherzo, perché l’allenatore della Pallacanestro Cantù oggi svestirà metaforicamente la tuta da coach, per indossare il grembiule da cucina. Il tecnico di Porto San Giorgio si cimenterà – iniziativa di Acqua San Bernardo, intesa come azienda-sponsor di Cantù – in un momento di condivisione con lo chef Barbara Girardi della Cascina di Mattia: dovrà preparare un dolce leggero.

È nell’ambito di “In Cucina con S.Bernardo”, una sorta di trasmissione in diretta su Instagram, che ha già visto ai fornelli altri vip come Gianluca Zambrotta, Melissa Satta e Melita Toniolo, accompagnati da chef professionisti.

E per Pancotto, “nomen omen” - perché il pan cotto è un piatto povero tipico della sua terra marchigiana, pane raffermo aggiunto al brodo -, si tratterà di una bella sfida. Intanto, il coach ci racconta il suo viaggio nell’Italia gastronomica: nella sua carriera ci allenatore, è entrato in contatto con ben dieci regioni italiane, comprese le sue Marche. È diventato un intenditore, di vini soprattutto. Quindi, mettetevi comodi comodi a tavola…

Oggi sul giornale una sua intervista molto enogastronomica.

