(Foto by cardini cardini)

OGGIONO = IL PICCOLO GIRO DI LOMBARDIA (Foto by cardini cardini)

Piccolo Lombardia Stannard batte Bagioli L’australiano era tra i primissimi favoriti della vigilia, in virtù di una stagione veramente esaltante

Robert Stannard (Mitchelton-BikeExchange), ventenne australiano, ha vinto il Piccolo Giro di Lombardia 2018. Una delle corse più prestigiose degli Under 23 ha dunque avuto un vincitore altrettanto autorevole poiché Stannard era tra i primissimi favoriti della vigilia, in virtù di una stagione veramente esaltante. Sul traguardo di viale Vittoria a Oggiono, citazione di merito anche per il valtellinese Andrea Bagioli, secondo nella volata a ranghi ristretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA