Pool Libertas, trasferta chiave A Catania la prova della verità In buona forma i canturini affrontano la quarta forza.

Per la Libertas è giunto il momento della verità. Domani sera alle 19 a Catania, infatti, la squadra di coach Luciano Cominetti incontrerà la Elios Messaggerie, formazione attualmente al quarto posto che però arriva da due stop consecutivi subiti il primo in campionato, il secondo in Coppa Italia.

La prima trasferta del 2019, viste le premesse, non sarà semplice. Al PalaCatania i siciliani dovranno provare a invertire la rotta delle ultime due apparizioni, con le sconfitte di Cuneo contro la Bam Acqua San Bernardo e a Mondovì, mercoledì sera, al cospetto della Synergy Arapi Fratelli a bruciare, e non poco, in ottica serie A2.

Si prospetta, insomma, una partita tutta da vivere, con i canturini che volano in Sicilia - accompagnati dal presidente Ambrogio Molteni - per strappare tre punti in trasferta.

L’obiettivo, inutile nasconderselo, è quello, a meno che non si voglia allontanare di un po’ il traguardo del quarto posto finale.

