Porro ci crede e Fontana pure

Assalto comasco al “Friuli” Rally tricolore da domani, i nostri sono in corsa per il titolo

Al via domani il Rally del Friuli Venezia Giulia, quarta prova del Campionato Italiano Wrc, che si concluderà a Como il 20 ottobre prossimo.

Occhi come sempre puntati sui comaschi Corrado Fontana e Paolo Porro, che inseguono entrambi il titolo tricolore. Impresa non facile dal momento che saldamente al comando, con 40 punti nella classifica generale provvisoria, c’è il bresciano Stefano Albertini su Ford Fiesta Wrc, deciso più che mai a ripetere il successo del 2017.

Al secondo posto con 25 punti Manuel Sossella su Ford Fiesta Wrc e al terzo, staccato di un solo punto e quindi più che mai in corsa, Corrado Fontana su Hyundai i20 Wrc.

Ma nella gara friulana la classifica può cambiare completamente, perché una vittoria per Fontana potrebbe stravolgere le sorti del campionato e far sperare in un finale di stagione con il Rally di San Martino a metà settembre e il Rally di Como ad ottobre.

La gara, dopo il via di domani, si concluderà sabato alle 19.30.

