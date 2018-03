Prima regata a Pusiano Così comincia la stagione In onda, infatti, va la prima Regata Regionale Montù FIC Lombardia, che vede al via 994 atleti gara

Il Centro Remiero Lago di Pusiano apre domenica i battenti per il primo dei tanti appuntamenti agonistici della stagione. In onda, infatti, va la prima Regata Regionale Montù FIC Lombardia, che vede al via 994 atleti gara, 609 fisici, provenienti da 56 società diverse in rappresentanza di sette regioni italiane, oltre alla vicina Svizzera in gara con Lugano e Locarno.

In Lombardia arriveranno Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana e Sicilia. Chiaro l’obiettivo: testare gli equipaggi preparati durante l’inverno alla vigilia del debutto nazionale programmato a Piediluco il 7 e l’8 aprile.

