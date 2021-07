Primo test Como Decide Gabrielloni L’unica rete della particolare partitella in famiglia voluta da mister Gattuso che ieri mattina ha arbitrato tre sfide rispettivamente di 35’, 15’ e 10’.

Mentre i tifosi sono ancora in vacanza sotto l’ombrellone a Bormio fa gol il solito Gabrielloni. E del bomber tanto amato dai supporter comaschi il primo gol della stagione 2021-2022: l’unica rete della particolare partitella in famiglia voluta da mister Gattuso che ieri mattina ha arbitrato tre sfide rispettivamente di 35’, 15’ e 10’.

Il tecnico si è divertito a mischiare le carte con l’unica regola del 4-4-2. Ad esempio il tanto atteso Chaja non ha giocato al fianco di Gabrielloni e Gatto, ma nella formazione avversaria. Fra i nuovi si sono messi in luce Ioannou che sulla fascia destra spinge parecchio e l’ex Monza, Scaglia che nella seconda partitella ha salvato un gol sulla linea di porta, respingendo di testa la sfera. Si è giocato in un clima molto fresco, ideale per i giocatori e la pioggia è arrivata solamente dopo il triplice fischio. Pochi gli spunti di cronaca nelle partitelle. E’ stato Gabrielloni il protagonista degli episodi chiave. In occasione del gol, al 10’ della prima sfida, si è inserito su una palla filtrante di Bovolon e solo davanti a Bolchini ha gonfiato la rete con un rasoterra.

