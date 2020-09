Puppi, un gran tempo Ma non basta per il podio

atletica puppi in pista (Foto by lariosport lariosport)

Non è bastato a Francesco Puppi abbattere il primato personale di oltre mezzo minuto per salire sul podio nel campionato italiano dei 10.000 metri in pista.

Il guanzatese, 12° assoluto, d’altra parte non nutriva ambizioni, ma con la stagione della corsa in montagna “al palo” dopo l’annullamento del mondiale novembrino a Lanzarote, ha voluto, in ottica “plurispecialità”, tornare in pista.

E lo ha fatto nell’edizione numero 29 del Meeting internazionale Città di Conegliano (che per l’occasione si è spostato a Vittorio Veneto) per la passerella tricolore. In gara anche Gloria Giudici, 9° e Michele Belluschi, 6° nella prima delle due serie. Francesco Puppi e Cesare Maestri sono amici ma anche rivali e sono passati dalla montagna al mezzofondo pistaiolo. Il guanzatese non disputava un 10.000 ufficiale dal 19 maggio del 2018 quando a Londra, aveva stabilito il personale in 30’29”40.

