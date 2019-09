Pusiano, grandi numeri

E da oggi si fa sul serio Al via la due giorni di gare. Dal Tricolore di società al Meeting giovanile, c’è il gotha nazionale

Tutto è pronto al Centro Remiero Lago di Pusiano dove oggi e domani è in programma lo svolgimento del Campionato Italiano di Società abbinato al Meeting Nazionale Giovanile e Master, Gran Premio dei Giovani e Trofeo delle Regioni.

Ieri è stato il giorno degli accrediti, mentre oggi con inizio alle ore 8 partiranno le qualificazioni dei Campionati di Società seguite dalle prime finali del Meeting giovanile e Master e le eventuali batterie della Regata Rappresentative Regionali Master. Al pomeriggio le batterie del Gran Premio dei Giovani, il secondo blocco di finali del Meeting giovanile e Master e le semifinali dei Campionati di Società.

Domani le finali del Gran Premio dei Giovani/Trofeo delle Regioni, le finali della Regata Rappresentative Regionali Master e le finalissime del Campionato Italiano di Società che assegnerà, in totale, ben 32 titoli tricolori.

Va ricordato che i campionati societari sono riservati a quegli atleti che nel corso della stagione non hanno vestito la maglia azzurra nelle gare internazionali. Come sempre la Lombardia farà la parte del leone in tutte le specialità, grazie anche la forte rappresentativa delle società comasche.

