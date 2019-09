Recuperato anche Sbardella

Como con l’organico al completo Domenica contro l’Olbia potrebbe proseguire la rotazione delle punte.

Tutti a disposizione per la trasferta di Olbia. Unico possibile dubbio per il giovane Bianconi, alle prese con la febbre, domani Banchini deciderà se aggregarlo o meno al gruppo da portare in Sardegna.

Smaltita anche la squalifica di Marano, il tecnico per domani ha praticamente totale possibilità di scelta per la formazione iniziale, che sicuramente non sarà la stessa di mercoledì sera.

Ora è completamente pronto per giocare dall’inizio anche Sbardella, ammesso che si decida di cambiare qualcosa nello schieramento difensivo.

Per l’attacco, dopo che nelle ultime due partite la coppia iniziale è sempre cambiata - Gabrielloni-Ganz a Pistoia, Ganz-Miracoli con l’Arezzo -, potrebbe proseguire la rotazione tra le punte.

