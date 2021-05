NUOTO - Como Nuoto a Trieste per il Trofeo Calligaris (Foto by lariosport lariosport)

Riecco la Como Nuoto Pavan scatenato Ben 19 le medaglie conquistate in Veneto, per un ottimo quinto posto di squadra su 27 società iscritte

Si è disputato a Trieste il “Trofeo Calligaris”, organizzato dalla Triestina Nuoto. La manifestazione ha visto impegnati tanti atleti della Como Nuoto: è stato un momento importante per la società, tornata dopo molto tempo – a causa della pandemia – a partecipare a meeting di nuoto. Segno che, gradualmente, si sta tornando alla normalità.

Sono arrivate soddisfazioni personali per gli atleti di coach Verika Scorza. Ben 19 le medaglie conquistate Friuli, per un ottimo quinto posto di squadra su 27 società iscritte.

Tanti podi per la Como Nuoto, spicca in particolare la performance di Martino Pavan, plurimedagliato grazie agli ori nei 200 rana, nei 200 dorso e nei 200 misti, l’argento nei 100 rana e il bronzo nei 50 rana Juniores. Molto bene anche Manuel Santoianni, doppio oro nei 50 e 100 rana Juniores. Nella stessa categoria, tra le donne, Beatrice Borghi conquista un argento nei 200 dorso e un bronzo nei 400 misti, bronzo per Francesca Garofalo nei 50 dorso.

Medaglie anche per i più giovani della categoria Ragazzi: quattro podi per Anna Diamante, seconda nei 400 misti e terza nei 50, 100 e 200 rana, tre per Asia Coccioli, seconda nei 200 dorso e terza nei 50 delfino e 100 dorso. Terzo posto, infine, per Arsi Bernasconi (400 stile) e Filippo Moraru (200 delfino).

