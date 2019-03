(Foto by lariosport lariosport)

Martina Rizzelli (Foto by lariosport lariosport)

Rizzelli ancora in finale «Ora non devo sbagliare» «Sono decisamente contenta -spiega Rizzelli -.Questa volta era sicuramente “più tosta” ed aver centrato la finale mi rende orgogliosa e felice»

Bravissima Martina Rizzelli. La comasca (21 anni) è riuscita ad entrare nella finale alle parallele della tappa di Coppa del mondo di artistica femminile di Baku, bissando la prestazione di tre settimane fa a Melbourne. La campionessa della Polisportiva Fino Mornasco, ha staccato il pass, chiudendo settima nelle qualificazioni, con il punteggio di 12,966.

Il bis conferma le grandi qualità di Rizzelli, che è entrata di diritto nell’èlite mondiale della specialità. Ripetere Melbourne era l’obiettivo della comasca. Un’operazione tutt’altro che semplice, alla luce della concorrenza di altissima qualità e numerosa, che è salita sulla pedana della capitale dell’Azerbjian. «Sono decisamente contenta -spiega Rizzelli -.Questa volta era sicuramente “più tosta” ed aver centrato la finale mi rende orgogliosa e felice». Qualche piccola sbavatura, non ha rovinato la festa della comasca. Ora in finale non dovrà ripetere lo sbaglio di Melbourne: «Proverò a fare un esercizio più pulito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA