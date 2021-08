Ruggeri resta in Top 10

Un’altra stagione a Rovigo Per il terza linea comasco è arrivata la conferma nella squadra con cui ha vinto campionato e Coppa Italia

Davide Ruggeri riparte dal Rovigo. Il terza linea comasco disputerà anche la prossima stagione con la maglia del quindici veneto.

I “bersaglieri” si sono ritrovati al Battaglini per la preparazione estiva in vista del debutto a settembre in Coppa Italia e poi nel Top 10. I rodigini sono l’unica squadra ad aver conquistato dei titoli negli ultimi due anni, contrassegnati dalla pandemia:la Coppa Italia nel 2020 e lo scudetto nel 2021.

Ruggeri fa parte del quintetto delle terze linee a disposizione del nuovo coach, il sudafricano Allister Coetzee. Il nuovo allenatore, anche alla luce delle quindici partenze, ha parlato di stagione di transizione, anche se sicuramente proverà a togliersi qualche soddisfazione.

