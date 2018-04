Alberto Esteche, uno dei due argentini in forza alla squadra canturina dell’UnipolSai Briantea84

Scatta la corsa allo scudetto L’UnipolSai a caccia del tris Semifinale playoff al via con gara 1 stasera a Seveso. Bicampioni in carica, i canturini sfidano Roma in una serie al meglio delle tre partite.

Tutto pronto, partono i playoff di serie A di pallacanestro in carrozzina, che vedranno in gara uno i campioni in carica della UnipolSai Briantea84 impegnati contro il Santa Lucia Roma.

Palla a due sul parquet di Seveso alle 20.30, mentre l’altro incrocio andrà in scena sul campo di Porto Potenza Picena tra Santo Stefano Ubi Banca Marche e Deco Group Amicacci Giulianova.

Il ritorno invece si giocherà il 14 aprile a campi invertiti, con l’eventuale “bella” il 21 aprile in casa delle squadre piazzatesi meglio al termine della stagione regolare. La serie finale a partire dal 12 maggio con la stessa formula. Tutto esaurito sugli spalti: anche stasera non mancherà il meraviglioso spettacolo della tifoseria biancoblù.

Cantù viene dal recente successo in Coppa Italia e ha vinto le ultime due serie tricolore. Per i canturini si tratta della settima semifinale playoff consecutiva, terza per l’allenatore Marco Bergna.

I brianzoli inseguono il settimo scudetto della loro storia e il primo ostacolo li vedrà opposti alla regina della serie A, ossia quel Santa Lucia Roma che vanta un palmares con ben 21 titoli nazionali.

