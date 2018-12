Super Natale Azzurro In piazza con i tifosi Un calendario ricco di appuntamenti, da domani a domenica prossima nella casetta di Piazza Cavour organizzata dai Pesi Massimi

Natale ricco di iniziative, incontri e appuntamenti quello organizzato dal gruppo Pesi Massimi in Piazza Cavour. Perché anche quest’anno, per una settimana i tifosi noti per la loro attività benefica, riapriranno (come un anno fa) la loro casetta in legno nell’ambito della Città dei Balocchi. Un calendario ricco di appuntamenti, da domani a domenica prossima.

Domani ci sarà l’ apertura della casetta in Piazza Cavour, dove i Pesi Massimi venderanno per tutta la settimana i loro gadgets natalizi. Panettone, pandoro, t-shirt e altre curiosità tra cui tre diverse calamite con immagine di Gigi Meroni e di una pagina della Gazzetta dello Sport con il titolo dedicato al Como al comando della Serie A nell’autunno del 1986.

Martedì alle 18.30 ci sarà l’aperitivo aperto a tifoserie di altre squadre del territorio: tifosi del Verona di Mariano, del Torino Club Como “Mondonico”, della Fiorentina, del Roma Club Como eccetera. Nella stessa occasione verrà presentato il libro di Federico Cioccio “Cacciatori di stadi”, viaggio in 536 impianti diversi in giro per il mondo. Mercoledi ci sarà Babbo Natale seduto su un trono azzurro realizzato con la maglia di Maurizio Ganz che aprirà le letterine dei bambini, con ricavato alla famiglia Iacchetti che cerca fondi per una costosa operazione al figlioletto, rimasto menomato dopo aver avuto occluse le vie respiratorie da un boccone. Giovedì ci sarà l’aperitivo con la squadra, venerdì con gli Eagles Cantù e infine domenica aperitivo biancoblu con i tifosi reduci da Como-Caronnese.

Il ricavato andrà alla Associazione “Quelli che con Luca” che combatte le leucemie infantili.n

