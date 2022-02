(Foto by lariosport lariosport)

Sussarello vince subirto

Suo il torneo di Taranto Inizia con una vittoria la stagione della comasca e campionessa italiana in carica di padel Giulia Sussarello

Inizia con una vittoria la stagione della comasca e campionessa italiana in carica di padel Giulia Sussarello. Arriva da Taranto infatti il primo posto di Giulia allo Spazioporto Cup “Trofeo Birra Raffo”, il più importante Open Fit maschile e femminile della Puglia.

Sussarello era testa di serie numero uno, e non ha giocato con Roberta Vinci, ex finalista dello Us Open di tennis e sua compagna di doppio, ma con Emily Stellato.

È stato un torneo “breve” per la comasca che ha disputato solo due match: già qualificata per la semifinale, Giulia ha poi raggiunto la finale dove si è imposta con un netto 6-1 6-0 contro la coppia Campigotto-Cascella.

Nuovo anno ma vecchie abitudini per la comasca che si conferma, dopo la vittoria dello scudetto di luglio, il 54esimo posto nel ranking del World Padel Tour e il bronzo ai recenti mondiali a squadre di Doha con la maglia azzurra, la vera stella del padel italiano.

Resta grande attesa per i prossimi appuntamenti di Giulia che nel 2022 cercherà di disputare nuovamente alcuni tornei internazionali del World Padel Tour.

