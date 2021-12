Team Bianca deluso ai mondiali di Miami La barca a vela degli armatori comaschi Davide Castelli e Bianca Limonta, solo tredicesima nel Mondiale Melges 20

Torna molto delusa “Team Bianca” da Miami, la barca a vela degli armatori comaschi Davide Castelli e Bianca Limonta, solo tredicesima nel Mondiale Melges 20. Dopo il titolo europeo conquistato lo scorso settembre sul mare di Sardegna, le speranze di chiudere a podio anche il confronto iridato erano più che concrete.

La barca battente bandiera del Circolo Vela Cernobbio, è arrivata in Florida in formazione variata rispetto a quella che ha vinto in Sardegna. Con l’armatore -timoniere Davide Castelli, infatti, il tattico Matteo Ivaldi (professionista, ex Olimpionico) e tailer al posto di Tommaso Bert, Stefano Ciampalini, professionista di Trieste, mentre in sostituzione della co-armatrice Bianca Limonta, a prua la romana Livia Tarabella. Il primo giorno di regate Team Bianca è entrata bene in partita, finendo settima dopo tre prove. Nella seconda giornata, la barca comasca ha perso due posizioni terminando nona. «Purtroppo il terzo ed ultimo giorno è andata malissimo – spiega Davide Castelli - perché niente è andato dritto. Abbiamo sofferto molto le condizioni di vento leggero, che hanno sfavorito il nostro equipaggio pesante, facendoci chiudere tredicesimi. Non sono per nulla soddisfatto, anzi molto deluso perché potevamo e dovevamo finire nella top ten. Dopo una bellissima prima stagione 2021, l’amaro in bocca che lascia questo brutto finale, ci insegna che la strada e il lavoro da fare sono ancora molto lunghi»

