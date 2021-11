(Foto by Cusa)

La Tecnoteam torna in campo domani (Foto by Cusa)

Tecnoteam, il girone cambia leader

Adesso comanda Mondovì Albese domenica è rimasta a guardare, domani il turno infrasettimanale

La prima sconfitta dell’anno di Talmassons porta al sorpasso in vetta di Mondovì, che con i 3 punti colti domenica è salita a quota 17, a +2 dal tris rappresentato da Pinerolo – che sarà la prossima avversaria della Tecnoteam e che a sua volta ha battuto 1-3 in trasferta proprio l’ex capolista del girone B di serie A2 di volley femminile – l’appena citata Talmassons e Montecchio, che ha vinto 3-1 in casa con la Ranieri International Soverato (11).

Sconfitta anche per l’Anthea Vicenza che, in casa contro l’Itas Ceccarelli Group di Martignacco (13), ha perso per 0-3, rimanendo dunque bloccata a quota 4 punti e consentendo all’avversaria di giornata di avvicinarsi alle zone alte della graduatoria.

Sul fondo della classifica, il Club Italia Crai ha ottenuto i primi 2 punti della stagione battendo al quinto set la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, con quest’ultima che ha comunque agganciato l’appena citata Vicenza. Ultima della classe, infine, è rimasta l’Egea Pvt di Modica che, dopo la sconfitta incassata proprio contro la Tecnoteam, ha perso 3-0 in casa anche contro l’Lpm Bam Mondovì, rimanendo quindi l’unica formazione del girone B ancora a secco di punti.

Nel turno infrasettimanale di domani, Albese Volley Como (che domenica ha riposato e, dunque, è ferma a 9 punti) sarà al PalaFrancescucci per l’ottava giornata d’andata; a Casnate con Bernate, infatti, è atteso dall’arrivo dell’Eurospin Ford Sara di Pinerolo.

