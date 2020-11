Tentori coach Alpi Centrali È la guida della maschile Il tecnico canzese ha svolto un allenamento di quattro giorni a Cervinia. «Ci si è preparati al meglio».

Inizia oggi la stagione agonistica dello sci alpino in Italia. Appuntamento per quattro giorni a Santa Caterina con otto gare Fis National junior race (slalom e gigante) con al via anche i comaschi. In preparazione il Comitato Alpi Centrali ha svolto un allenamento di quattro giorni a Cervinia con la presenza anche dei comitati di Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto.

Nello staff della Lombardia il tecnico canzese Michelangelo Tentori, che, a causa dell’assenza di Maurilio Alessi, ha guidato la squadra maschile. «Sono state delle giornate proficue, dove i ragazzi hanno potuto prepararsi al meglio, in particolare nel supergigante -spiega Tentori che è entrato nello staff del Comitato Alpi Centrali da questa stagione dopo aver seguito i Children -. Stiamo percorrendo la strada giusta e la prima verifica sarà proprio nei prossimi giorni a Santa Caterina. I ragazzi non vedono l’ora di poter iniziare a gareggiare, in un momento così particolare e complesso».

Il coach canzese guarda anche al futuro. «Purtroppo con la pandemia dobbiamo navigare a vista - dice -. Intanto godiamoci queste quattro giornate iniziali e poi vedremo cosa succederà».

