Torneo delle Regioni Rebecca Bianchi: 28 gol! Giocatrice rivelazione la quindicenne della Como Nuoto

All’interno di una formazione, quella femminile lombarda Under 15, che è diventata la rivelazione del Torneo delle Regioni conclusosi ad Avezzano, è Rebecca Bianchi la regina assoluta. Sue ben ventotto reti, molte decisive, con le quali la Lombardia ha conquistato la finale, poi persa con la Liguria, che segna l’entrata della regione nell’olimpo della pallanuoto femminile nazionale.

Nella squadra sono state inserite altre due atlete della Como Nuoto: Anna Cassano ed Anita Radaelli, entrambe nate nel 2004, hanno accompagnato la Bianchi per un’esperienza formativa e ricca di soddisfazioni. Nel girone di qualificazione, la Lombardia non ha praticamente avuto avversarie in grado di impensierirla, eccezion fatta per la Sicilia, battuta 7-5, dove Rebecca Bianchi ha messo a segno ben 6 gol, sconfiggendo in pratica da sola le isolane.

Cinque vittorie su altrettanti incontri giocati e quindi accesso diretto alla finale: la corazzata ligure, non nuova a risultati importanti a livello giovanile, ha disposto comodamente delle lombarde (13-2), chiudendo il match che assegnava il titolo praticamente già a metà gara, grazie ad un secondo tempo irresistibile (parziale: 8-1).

