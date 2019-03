(Foto by lariosport lariosport)

Tra Talacci e il podio solo nove centesimi Hanno impedito a Simon di salire sul podio della libera che ha assegnato il titolo del campionato italiano Aspiranti

Nove centesimi e la neve “calda” hanno impedito a Simon Talacci di salire sul podio della libera che ha assegnato il titolo del campionato italiano Aspiranti (nati nel 2001 e 2002). Il portacolori dello Ski racing camp Lenno, a Passo san Pellegrino, ha così dovuto accontentarsi di un amaro, quarto posto.

«Peccato per il pettorale 28 - spiega l’allenatore Corrado Castoldi -. Quando è sceso Simon la pista era già scaldata dal sole e così non ha potuto dare il massimo. I tre che lo hanno preceduto sono partiti con numeri bassi:il più alto era l’11 del vincitore».

Talacci ha messo a referto il tempo di 1’14”84 che lo ha posto a 65 centesimi dall’italiano più veloce tra gli Under 18, il veneto Giovanni Franzoni. Il lennese ha accusato un distacco di 51 centesimi dal secondo Federico Scussel e di nove dal terzo, Marco Abbruzzese, primo della classe 2002. L’allievo di Castoldi ha respinto, per dieci centesimi, l’assalto di Alberto Battisti, anche lui al via con un pettorale alto, il 30. L’anno scorso aveva chiuso al sesto posto nella libera, riuscendo a intascare l’oro nella combinata alpina.

