Trofeo Ferrante Brilla la De Biasio

Il centro sportivo di Monguzzo in via Giovanni XXIII ha ospitato ieri la prima delle due giornate della dodicesima edizione del trofeo di scherma Pietro Ferrante.

Nonostante la splendida giornata in tanti si sono assiepati ai lati del pedane, per assistere alla manifestazione, organizzata dalla Comense scherma che, da un paio di anni, ha una ben frequentata sezione staccata nel paese erbese. Proprio i giovani atleti di Monguzzo sono stati protagonisti, nel primo pomeriggio, di una applaudita esibizione, con le armi in plastica. Oltre 330 i partecipanti provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto alla manifestazione alla memoria del giovane atleta nerostellato, prematuramente scomparso.

La gara più bella per la Comense è stata quella del fioretto femminile open che ha visto in pedana alcune delle scatenate giovani promesse che affronteranno il campionato di serie A1 a squadre. Il successo è andata alla sempre più convincente Irene De Biasio che nella finale ha vinto il derby con Clarissa Cremonesi per 15-10.

A completare il tris sul podio, il terzo posto per l’altra comasca, Anna Zoni, al fianco dell’intrusa, la bresciana Brambilla.

