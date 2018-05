Basket in carrozzina (Foto by La Provincia)

Unipol Sai, finale scudetto Gara 1 a Seveso con la Deco Giulianova è una avversaria inedita per la partita che decide il tricolore. Si decide al meglio delle tre partite

Torna la serie A di pallacanestro in carrozzina per la UnipolSai Briantea84, reduce dal terzo posto di settimana scorsa in Eurolega ad Amburgo.

I biancoblù scenderanno in campo oggi alle ore 17 sul parquet di Seveso per gara uno della serie finale che assegnerà lo scudetto 2017/2018. Avversario di quest’anno: la Deco Group Amicacci Giulianova, sorpresa del campionato alla sua prima finale tricolore. Si gioca al meglio delle tre gare con il fattore casalingo a favore dei canturini. Ritorno il 20 maggio alle 18 ad Alba Adriatica, mentre l’eventuale “bella” si disputerà ancora a Seveso il 26 maggio. La UnipolSai Briantea 84 arriva a questa serie dopo una sofferta semifinale contro il Santa Lucia Roma, pratica risolta solo in gara tre. Percorso netto invece per Giulianova, che ha ribaltato i pronostici contro il Santo Stefano UBI Banca Marche con due convincenti vittorie. Per la squadra del presidente Alfredo Marson è la sesta finale playoff consecutiva, che potrebbe portare in bacheca la terza doppietta scudetto - Coppa Italia di fila.

