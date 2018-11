UnipolSai, adesso tocca a te

Si comincia con una classica Oggi a Roma la prima di serie A di basket in carrozzina: la Briantea84 se la vede con Santa Lucia

Parte con una classica il campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina: Santa Lucia Roma contro UnipolSai Briantea84 oggi alle ore 17.

I biancoblú allenati da Marco Bergna sono reduci dal convincente successo di due settimane fa contro il Santo Stefano Avis Marche; gara che ha regalato la quarta Supercoppa Italiana (terza di fila) al sodalizio presieduto dal patron Alfredo Marson.

«Ci presentiamo alla prima stagionale dopo una bella vittoria in Supercoppa, ma ora tutto riparte da zero - spiega Bergna -. Nulla può essere dato per scontato, tantomeno quando dall’altra parte del campo c’è un avversario come il Santa Lucia. Dalla nostra, conosciamo la forza del nostro potenziale. A Porto Sant’Elpidio contro Santo Stefano abbiamo dato prova di essere una squadra agguerrita e determinata, questo deve essere l’atteggiamento con cui scendere in campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA