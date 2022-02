UnipolSai, due partite in due giorni in casa

UnipolSai, due partite

Un intenso weekend attende l’UnipolSai Briantea84, impegnata in un doppio confronto al PalaMeda. Si parte questa sera, alle 20.30, con la sfida, valevole per la nona giornata di serie A, girone A, contro Reggio Calabria. Game sponsor della serata sarà Dell’Orto Spa che per la terza stagione consecutiva è presente sulla maglia da gioco biancoblù.

Le due squadre torneranno poi in campo domani mattina alle 11, quando verrà recuperata la partita di andata, rinviata lo scorso 8 gennaio. I reggini, con quattro gare disputate e ancora nessun punto occupano l’ultima posizione in classifica. I padroni di casa hanno da poco riconquistato la vetta, con dieci punti, a pari merito con Padova che però ha una gara in più, avendo già disputato sei partite contro le cinque dei canturini. La squadra arriva da una settimana complicata per via delle molte assenze in allenamento. «In settimana abbiamo lavorato a ranghi ridotti dopo la lunga trasferta di Porto Torres - conferma il vice allenatore Marco Tomba - . Gli allenamenti sono stati mirati a eliminare gli errori fatti contro i sardi. Voglio ringraziare Nicolò Tomaselli della squadra giovanile per essersi reso disponibile con impegno e dedizione, consentendoci di allenarci in numero sufficiente e provare determinati schemi».

Nel doppio scontro con Reggio Calabria i biancoblù mirano a migliorare il proprio gioco: «Dovremo mettere in campo tutto quello che non abbiamo fatto in Sardegna - spiega Tomba -. Dobbiamo però tenere conto che giocheremo due partire ravvicinate».

