UnipolSai, il momento della gioia

Con prima squadra e giovanili In campionato, per la Briantea84, successo in gara uno di semifinale playoff con Porto Torres, tra i baby c’è l’argento tricolore

Successo in gara uno nelle semifinale playoff di pallacanestro in carrozzina per l’UnipolSai Briantea84, che batte in casa il Gsd Key Estate Porto Torres con un convincente 87-56. Nel frattempo vince anche il Santo Stefano Avis Macerata nell’altra semifinale contro la Deco Group Amicacci Giulianova (59-56). Il prossimo sabato 13 aprile le gare di ritorno in Sardegna e in Abruzzo, che potrebbero già decretare le due finaliste. In caso di parità gara tre si giocherà il prossimo sabato 20 aprile.

Cantù festeggia anche l’argento nelle finali tricolori giovanili, arrivato lo scorso fine settimana con la formazione allenata da Marco Tomba e Carlo Orsi. Lo scudetto è andato a Padova. I giovani biancoblù hanno perso con i patavini per 36-31, ma si sono imposti su Roma (47-10) e Bologna (50-27).

«Un obiettivo prestigioso, di cui i nostri ragazzi devono essere orgogliosi, come lo siamo noi – il commento del presidente Alfredo Marson –. Un risultato che ci permette di crescere e migliorarci. Non solo, da qui partirà con nuovi stimoli e obiettivi il lavoro dei nostri allenatori Tomba e Orsi per la prossima stagione. Questo piazzamento ci consentirà di giocarci la Supercoppa Italiana a San Marino».

