UnipolSai, la grinta di Saaid

«Il nostro obiettivo è lo scudetto» Parla uno dei nuovi arrivati, che ha già vinto la Coppa Italia in biancoblù

A meno di un mese dall’inizio del campionato di serie A, l’UnipolSai Briantea84 continua la preparazione in vista dell’esordio sul campo di Reggio Calabria. Tra i canturini, freschi vincitori della Coppa Italia, ha trovato spazio nelle finali di Grottaglie dello scorso novembre anche il neoacquisto Driss Saaid.

Debutto con Cantù, vincendo la Coppa Italia. Ora vi state preparando al campionato, sensazioni? «La Coppa Italia è stato il primo trofeo con questa nuova maglia, nonché l’unico trofeo assegnato nel 2020 - spiega -. Non solo, ho giocato una finale da ex contro Macerata, quindi è un trofeo che difficilmente scorderò. Un debutto speciale. Per il campionato stiamo continuando ad allenarci, seguendo le linee guida e i protocolli federali. Il 23 gennaio torneremo in campo a Reggio Calabria. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare, sperando di tornare presto a giocare».

Quali sono i suoi obiettivi stagionali? «Il primo obiettivo è quello di poter continuare il mio percorso di crescita, che ho iniziato due anni fa arrivando in serie A - puntualizza -. Non mi sento ancora un giocatore di alto livello a tutti gli effetti, quindi c’è ancora tanto lavoro da fare. Poi, ovviamente, l’altro obiettivo è quello di portare a casa lo scudetto».

