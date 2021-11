Mappe Ecdc, in Italia altre cinque regioni in giallo

BRUXELLES - Diminuiscono le regioni in verde in Italia, anche Liguria, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia tornano in giallo. È l'istantanea dell'incidenza del Covid nell'Ue fornita dalla mappa settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Colorate in verde, cioè a bassa incidenza di contagi, restano quindi solo Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata.

Nel resto d'Europa il rosso scuro, colore che indica le aree con forte ripresa dei contagi, copre ormai Irlanda, Belgio, molte regioni olandesi e la parte centro-orientale del continente, incluse le regioni tedesche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA