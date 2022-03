Asst e Valduce, riaprono le visite

Ecco le regole per ciascun ospedale In teoria possono riprendere anche nelle Rsa ma si attendono ancora le disposizioni

Visite ai parenti, gli ospedali riaprono da oggi per 45 minuti.

Il governo ha ordinato la parziale riapertura dei presidi ospedalieri e delle residenze per anziani a partire da oggi.

In ottemperanza alle nuove normative l’Asst Lariana fa sapere che per quanto riguarda l’ospedale Sant’Anna, l’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, l’Erba-Renaldi di Menaggio e il presidio Felice Villa di Mariano, nei reparti non Covid i visitatori potranno accedere tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 18.15 alle 19. È consentito l’ingresso di un solo visitatore per paziente al giorno, con permanenza massima di 45 minuti, i visitatori devono obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della visita. Per poter accedere al reparto occorre essere in possesso del Green pass rafforzato, la certificazione dovrà essere esibita al personale all’ingresso dei presidi e su eventuale richiesta al personale del reparto. Restano in vigore le norme sull’igiene, il divieto di accesso sotto ai 12 anni e l’accompagnamento in pronto soccorso solo per minori, donne in gravidanza, disabili e non autosufficienti.

«Sulla base dell’andamento epidemiologico e in relazione al loro impatto organizzativo rivaluteremo a breve queste misure - osserva il direttore sanitario di Asst Lariana Matteo Soccio - Ad imporre massima cautela e prudenza è il contesto pandemico da cui stiamo cercando di uscire. Per questo invito tutti alla massima collaborazione».

Anche il Valduce da oggi ripristina le visite ai degenti, solo per i casi non Covid, solo sopra ai 12 anni, con la mascherina e il Green pass, uno alla volta dalle 18.15 alle 19. Quindi come da legge massimo 45 minuti. L’ospedale garantisce come sempre l’accesso ai pazienti, è richiesto il Green pass per la spirometria e il breath test. Un solo accompagnatore con il certificato vaccinale può aiutare disabili, persone non autonome e minori, oltre alle partorienti. I papà nel reparto di Ostetricia con il Green pass possono accedere dalle 9 alle 10. In Pediatria un solo accompagnatore adulto deve sempre dimostrare la negatività. Sotto ai 12 anni, salvo bisogni di cura, non si può entrare.

Dalle Rsa si attende in buona parte la riattivazione delle visite in presenza con continuità, realtà come la Ca’ d’Industria hanno promesso di predisporre a stretto giro nuove regole meno restrittive. Sono i famigliari a chiedere da tempo di poter di nuovo incontrare i loro cari senza troppi vincoli, permessi e prenotazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA