Danni del vento nel Comasco

Tetti scoperchiati

a Lomazzo e Carugo A Mariano alberi caduti in via Cardinal Ferrari, strada chiusa verso Cantù insieme a via ai Ferri

Allarme questa mattina per il vento forte. Sono stati segnalati diversi problemi e danni. L’episodio probabilmente più preoccupante è avvenuto a Manera di Lomazzo, dove un tetto di un’abitazione è stato scoperchiato. Paura tra i residenti che hanno chiamato i Vigili del fuoco. A Lurago Marinone è invece caduta una pianta sulla strada.

Glialberi caduti in via Cardinal Ferrari

(Foto by Silvia Rigamonti)

A Mariano è bloccata attualmente via Cardinal Ferrari dopo la rotonda con via Sant’Agostino, in direzione Cantù, per il crollo di tre alberi mentre altre piante schiantate hanno portato alla chiusura di via ai Ferri. Albero abbattuto anche nel parcheggio, vuoto in quel momento, delle scuole don Milani a Perticato. Il sindaco di Mariano Giovanni Alberti ha decretato la chiusura di tutti i parchi cittadini in via precauzionale

A Carugo una parte del tetto del condominio di via Croce 15 è volata sopra un box auto e un giardino privato danneggiandoli e richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco.

Il tetto scoperchiato a Carugo

(Foto by Stefano Bartesaghi)

